Patrondan yardımcısına tek kurşun

Çekmeköy, Soğukpınar mahallesinde 24 Mart 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitlerinin ifadesine göre Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ömerustaoğlu'nu göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra otomobiline binerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K. gelini D.K.'nın Engin Ömerustaoğlu ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü. Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce iline gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.