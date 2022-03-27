Haberler Yaşam Haberleri Patrondan yardımcısına tek kurşun
Giriş Tarihi: 27.3.2022 09:35 Son Güncelleme: 27.3.2022 11:00

Patrondan yardımcısına tek kurşun

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Patrondan yardımcısına tek kurşun

İstanbul Çekmeköy’de bir börekçi işleten Salih K. (37) eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Engin Ömerustaoğlu’nu tabancayla vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Düzce’de gözaltına aldı. Şüpheli Salih K. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy, Soğukpınar mahallesinde 24 Mart 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitlerinin ifadesine göre Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ömerustaoğlu'nu göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra otomobiline binerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K. gelini D.K.'nın Engin Ömerustaoğlu ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü. Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce iline gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
Rusya-Ukrayna savaşında toplu mezar trajedisi! Mariupol’deki mezarlar uydudan bile görünüyor
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Bir Rum’un ağzından Atatürk’ün soyağacı
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk!
Son dakika: Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok, suni bir panik havası oluşturuldu
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Aracın üzerine dev kaya düştü: 4 ölü
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrondan yardımcısına tek kurşun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA