Patronun eşiyle ‘yasak aşk’ canına mal oldu

İstanbulÇekmeköy'de börek dükkânı işleten 37 yaşındaki Salih K., eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Engin Ömerustaoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, 24 Mart günü meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, yanında çalışan Ömerustaoğlu'nu göğsünden tabancayla vurup öldüren Salih K., saldırının ardından otomobiline binerek kayıplara karıştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Salih K.'nin babası M.K.'nin ifadesini aldı. M.K., gelini D.K.'nin Ömerustaoğlu ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrenen oğlunun cinayet işlemiş olabileceğini iddia etti. Polis, şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiğini belirledi. Burada düzenlenen operasyonla yakalanan Salih K.'nin üzerinde olayda kullandığı tabancayı buldu.