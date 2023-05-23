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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Patronun koltuğunda yanlışlıkla öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Patronun koltuğunda yanlışlıkla öldürüldü
İstanbul'da bir işyerinin sahibini öldürmeye gelen saldırgan, o sırada patronun koltuğunda oturan çalışanı Hikmet Tamsan'ı katletti. Bağcılar'daki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde mutfak eşyası satan işyeri sahibi C.Y., iddiaya göre ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiği için piyasaya yaklaşık 80 milyon TL borçlandı. Alacaklıları tarafından sık sık tehdit edilen C.Y.'nin işyerine 10 Mayıs'ta plakasız iki motosikletle 4 kişi geldi. İçlerinden biri içeri girerek silahını peş peşe ateşledi. O sırada tesadüfen C.Y.'nin koltuğunda oturan çalışan Hikmet Tamsan'a 3 kurşun isabet etti. Saldırganlar kaçarken Tamsan hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, saldırının alacaklıların tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duruyor.

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Patronun koltuğunda yanlışlıkla öldürüldü
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