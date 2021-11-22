Haberler Yaşam Haberleri Patronunun 400 bin lirasını çaldı, kameraya yakalandı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:40 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:44

Patronunun 400 bin lirasını çaldı, kameraya yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Patronunun 400 bin lirasını çaldı, kameraya yakalandı

Alanya’da bir büfede çalışan hırsız, büfenin önünde park halinde bulunan ve patronuna ait motosikletten 400 bin Türk lirası tutarında parayı çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, arkadaşının evinde saklandı. Polisleri görünce ikinci kattan atlayınca yaralandı.

Alanya'da yaşayan İ.Y., ev almak için biriktirdiği Euro ve TL olarak yaklaşık 400 bin TL tutarındaki parayı tapu işlemleri için yanına alarak motosikletinin koltuk altına koyup Atatürk Caddesi üzerindeki büfesine geldi. Burada bir süre oyalanan adam tapudan mesaj gelince motosikletine binerek döviz bürosunun önüne geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine adam büfeye geri dönerek, büfede çalışanı olan M.A.'nın büfeye gelmediğini görünce ondan şüphelendiğini beyan ederek Asayiş Büro Amirliğine müracaat etti.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera araştırması sonucunda büfe çalışanı M.A.'nın şahsın motosikletinden paraları aldığı ve kaçtığı tespit edildi. M.A.'nın yapılan GBT sorgusunda kişi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 9 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 17 yıl 8 ay kesilmiş cezası olduğu görüldü.

Yapılan araştırma sonucu şahsın arkadaşı olan U.T.'ın ikametinde olabileceği bilgisi alınması üzerine U.T.'ın Şekerhane Mahallesindeki adresine giden ekiplere şahıs kapıyı açmadı. M.A., ikinci kattaki ikametinin penceresinden paralar ile birlikte kaçmak için atladığı gören ekipler, şahsı atladığı yerde paralar ile birlikte yaralı olarak yakalandı.

Alanya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Devlet Hastanesinde Mahkum Bölümüne alındı. Paralar ise sahibine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
AÖF sınav yerleri belli oluyor! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor! Asgari ücretten yerli aşıya işte kabine toplantısı gündemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Patronunun 400 bin lirasını çaldı, kameraya yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA