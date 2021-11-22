Patronunun 400 bin lirasını çaldı, kameraya yakalandı

Alanya'da yaşayan İ.Y., ev almak için biriktirdiği Euro ve TL olarak yaklaşık 400 bin TL tutarındaki parayı tapu işlemleri için yanına alarak motosikletinin koltuk altına koyup Atatürk Caddesi üzerindeki büfesine geldi. Burada bir süre oyalanan adam tapudan mesaj gelince motosikletine binerek döviz bürosunun önüne geldiğinde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine adam büfeye geri dönerek, büfede çalışanı olan M.A.'nın büfeye gelmediğini görünce ondan şüphelendiğini beyan ederek Asayiş Büro Amirliğine müracaat etti.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera araştırması sonucunda büfe çalışanı M.A.'nın şahsın motosikletinden paraları aldığı ve kaçtığı tespit edildi. M.A.'nın yapılan GBT sorgusunda kişi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 9 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 17 yıl 8 ay kesilmiş cezası olduğu görüldü.

Yapılan araştırma sonucu şahsın arkadaşı olan U.T.'ın ikametinde olabileceği bilgisi alınması üzerine U.T.'ın Şekerhane Mahallesindeki adresine giden ekiplere şahıs kapıyı açmadı. M.A., ikinci kattaki ikametinin penceresinden paralar ile birlikte kaçmak için atladığı gören ekipler, şahsı atladığı yerde paralar ile birlikte yaralı olarak yakalandı.

Alanya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Devlet Hastanesinde Mahkum Bölümüne alındı. Paralar ise sahibine teslim edildi.