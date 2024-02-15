Pavyonda hesaba itiraz dayağı

Konya'da yaşayan ve genellikle yurtdışında dış cephe kaplama işi yapan Ersin K. (40), geçen 6 Şubat gecesi, Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezine gitti. Burada bir süre alkol alan Ersin K.'ya, garsonlar 30 bin TL hesap getirdi. İtiraz edince ise garsonlar 'Sizi patronla görüştürelim' dedi. Patron ofisinde Ersin K'ya saldıran 4 kişi, cep telefonunu kırdı. SİM kartı kendi telefonlarına takıp Ersin K.'nın hesabından kendi hesaplarına 20 bin TL gönderen saldırganlar, cebindeki 25 bin TL'yi de zorla aldı. Ardından Ersin K.'yı döve döve yakınlardaki bir bankamatiğe götüren saldırganlar, buradan da 8 bin 500 TL para çektirdi. Bu sırada Ersin K., saldırganların dalgınlıklarından yararlanıp bir taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak eğlence mekânıyla anlaşmalı çalışan taksi şoförü tarafından yine saldırganlara teslim edildi. Bunun üzerine saldırganlar, Ersin K.'yı sokak ortasında tekrar öldüresiye dövdü. Saldırganların elinden kurtulmayı başaran Ersin K., polise sığınarak şikâyetçi oldu. Eğlence merkezine giden gasp polisi, birçok suçtan sabıkaları bulunan işyeri sahibi Ali A. (32), işletme müdürü Mustafa Ş. (38), garson Tuncel A. (47) ve taksici Mehmet D.'yi (37) gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.