Paydosa bir gün kala genç balıkçı denizde kayboldu

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çakır'ın ayağının kayarak gemiden düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 4 Sahil güvenlik botu ve balıkçılarına desteğiyle Şarköy açıklarında arama çalışması başlatıldı.