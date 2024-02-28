Paydosa bir gün kala genç balıkçı denizde kayboldu

Çanakkale Şarköy açıklarında Kemerli Köyü'nde E.K.'ye ait Yılmazlar-5 isimli balıkçı teknesi akşam saatlerinde 20 kişilik mürettebatıyla balık tutmak için denize açıldı. Şarköy açıklarında 02:00 sıralarında ağ atmak için hazırlık yapan ekip, 27 yaşındaki Recep Çakır'ı göremeyince gemide aramaya başladı.
BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çakır'ın ayağının kayarak gemiden düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 4 Sahil güvenlik botu ve balıkçılarına desteğiyle Şarköy açıklarında arama çalışması başlatıldı.