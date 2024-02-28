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Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:08 Son Güncelleme: 28.2.2024 14:15

Paydosa bir gün kala genç balıkçı denizde kayboldu

Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı Kemer Köyü’nde akşam saatlerinde balık tutmak için 20 kişilik mürettebatla denize açılan genç, avlanma yasağının başlamasına bir gün kala düşerek denizde kayboldu. 27 yaşındaki genç için sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Paydosa bir gün kala genç balıkçı denizde kayboldu

Çanakkale Şarköy açıklarında Kemerli Köyü'nde E.K.'ye ait Yılmazlar-5 isimli balıkçı teknesi akşam saatlerinde 20 kişilik mürettebatıyla balık tutmak için denize açıldı. Şarköy açıklarında 02:00 sıralarında ağ atmak için hazırlık yapan ekip, 27 yaşındaki Recep Çakır'ı göremeyince gemide aramaya başladı.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çakır'ın ayağının kayarak gemiden düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 4 Sahil güvenlik botu ve balıkçılarına desteğiyle Şarköy açıklarında arama çalışması başlatıldı.

MAYIS'TA NİŞANLANACAKTI

Bekar olan Recep Çakır'ın Mayıs'ta nişan yapacağı ortaya çıkarken balık yasağına saatler kala denizde kaybolması büyük üzüntü yarattı.

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Paydosa bir gün kala genç balıkçı denizde kayboldu
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