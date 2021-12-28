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Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:56 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:10

Pazar alışverişi dönüşü kalp krizi geçirerek öldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Pazar alışverişi dönüşü kalp krizi geçirerek öldü

Adana’da 65 yaşındaki Hasan Bulut, Pazar alışverişini yaptıktan sonra evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da 65 yaşındaki Hasan Bulut, Pazar alışverişini yaptıktan sonra evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Mestanzede Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. 65 yaşındaki Hasan Bulut, Pazar alışverişinden döndüğü sırada aniden rahatsızlandı.

Yaşlı adamın yere yığıldığın gören vatandaşlar sağlık ekibi bildirerek yardım çağırdı. 112 Acil ekipleri, yaptıkları kontrolde Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

KEDİ BAŞINDAN AYRILMADI

Yaşlı adamın yakınları üzücü haberi alarak olay yerine geldi. Hasan Bulut'un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşına boğuldu. Bir sokak kedisi ise yaşamını yitiren Bulut'un başından uzun süre ayrılmadı. Bulut'un naaşı, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Pazar alışverişi dönüşü kalp krizi geçirerek öldü
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