Pazar alışverişi dönüşü kalp krizi geçirerek öldü

KEDİ BAŞINDAN AYRILMADI

Yaşlı adamın yakınları üzücü haberi alarak olay yerine geldi. Hasan Bulut'un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşına boğuldu. Bir sokak kedisi ise yaşamını yitiren Bulut'un başından uzun süre ayrılmadı. Bulut'un naaşı, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.