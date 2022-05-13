Haberler Yaşam Haberleri Pazar alışverişinde boynundan kolyesini çaldılar
Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:50 Son Güncelleme: 13.5.2022 11:09

Pazar alışverişinde boynundan kolyesini çaldılar

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Pazar alışverişinde boynundan kolyesini çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaya olarak pazara giden 65 yaşındaki A.T. isimli kadın şahsın boynunda takılı altın kolyeyi arkasından gelerek çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pazara giden 65 yaşındaki A.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi arkasından yaklaşıp çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

A.T'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kapkaç yaptığı değerlendirilen şüpheli S.A'nın saklandığı ikametinde arama yaptı.

Aramada çalındığı ileri sürülen kolye bulunurken şüpheli S.A. gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Son dakika: PKK'nın kritik ismine nokta operasyon! İninde etkisiz hale getirildi
Son dakika | Finlandiya'nın kararı ortalığı karıştırdı! Rusya ve NATO'dan peş peşe açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: "Bana göre doğru karar"
Son dakika: Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu
O artık tüm Türkiye’nin gazisi! “İyileşip görevimin başına dönmek istiyorum”
Son dakika: Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Son dakika | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen’den çarpıcı iddia! CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon!
Rize-Artvin Havalimanı için heyecan dorukta! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazar alışverişinde boynundan kolyesini çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA