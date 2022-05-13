Pazar alışverişinde boynundan kolyesini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde pazara giden 65 yaşındaki A.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi arkasından yaklaşıp çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
A.T'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kapkaç yaptığı değerlendirilen şüpheli S.A'nın saklandığı ikametinde arama yaptı.
Aramada çalındığı ileri sürülen kolye bulunurken şüpheli S.A. gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.