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Giriş Tarihi: 8.5.2023 15:25 Son Güncelleme: 8.5.2023 15:37

Pazar esnafından CHP’li Köksal’a tokat gibi cevap

Seçim çalışmaları için Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine giden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, esnafa hayat pahalılığından bahsedince Pazar esnafı, “Para çok para olmasa pazarda gezebilir misin? diye cevap verdi.

Gökhan KOCAASLAN
Pazar esnafından CHP’li Köksal’a tokat gibi cevap

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle birlikte milletvekilli adaylarının seçim çalışmaları da hız kazandı. Seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine giden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Pazar esnafını ziyaret etti. Esnafı tek tek gezen ve hayat pahalığından şikayet eden CHP'li Köksal, esnafa "Nasıl kaymaklar bitti mi kaymaklar? Ama burada sabahları biterdi. Milletin parası yok herhalde" diye sordu.

SESSİZ KALARAK TEZGAHTAN AYRILDI

Bunun üzerine Pazar esnafı, CHP'li Burcu Köksal'ın sorusuna tokat gibi cevap verdi: Pazar esnafının; "Para çok, bak kendine paran olmasa nasıl gezeceksin böyle" sözleri Köksal'ı şaşkına uğrattı. Şaşkınlığını belli etmemeye çalışan Köksal, sessiz kalarak tezgahtan ayrıldı. Şaşkınlığını belli etmemeye çalışan Köksal, yüz ifadesi kameralara yansıdı.

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Pazar esnafından CHP’li Köksal’a tokat gibi cevap
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