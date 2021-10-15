Pazar yerinde şok anlar: Peynirin tadına bakmak istedi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Veysel Ayar adlı vatandaş, tadına bakmak istediği peynirin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Ayar, alışveriş için gittiği pazarda peynir tezgahında ufak bir parça peynir alarak tadına bakmak istedi. Peynirin Ayar'ın soluk borusuna kaçtığını farkeden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan ve nefes almakta güçlük çeken Veysel Ayar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtık tespit edilen Veysel Ayar doktorların tüm müdahalelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.