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Giriş Tarihi: 18.9.2024 15:32

Pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1’i müşteri, 4 yaralı!

Aksaray’da pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle çıkan kavgada 1'i alışverişe gelen müşteri olmak üzere 4 kişi silahla yaralandı. İşte detaylar...

DHA
Pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1’i müşteri, 4 yaralı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Aksaray'da bir semt pazarının önünde meydana geldi.

48 yaşındaki Erkan D., oğlu 27 yaşındaki Gülabi D. ve akrabası 26 yaşındaki Gülcan D. ile birlikte pazar yerinin önündeki alanda patates satmaya başladı.

Bu sırada aynı ürünü satan akrabası Ramazan D. ile aralarında satış yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., aracından aldığı pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erkan D., Gülabi D. ve Gülcan D. İle alışverişe gelen 60 yaşındaki Şeyma Onar'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Ramazan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Erkan D., "Ramazan D., pazarda bizle kavga edip, tüfekle ateş etti" dedi. Yaralı Şeyma Onar'ın eşi Ayhan Onar ise "Olay aniden oldu, birisi ateş etti. O da eşime geldi" diye konuştu.

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Pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1’i müşteri, 4 yaralı!
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