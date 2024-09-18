Pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1’i müşteri, 4 yaralı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Aksaray'da bir semt pazarının önünde meydana geldi.
48 yaşındaki Erkan D., oğlu 27 yaşındaki Gülabi D. ve akrabası 26 yaşındaki Gülcan D. ile birlikte pazar yerinin önündeki alanda patates satmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., aracından aldığı pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erkan D., Gülabi D. ve Gülcan D. İle alışverişe gelen 60 yaşındaki Şeyma Onar'a isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Ramazan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Erkan D., "Ramazan D., pazarda bizle kavga edip, tüfekle ateş etti" dedi. Yaralı Şeyma Onar'ın eşi Ayhan Onar ise "Olay aniden oldu, birisi ateş etti. O da eşime geldi" diye konuştu.