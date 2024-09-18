Pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1’i müşteri, 4 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Ramazan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Erkan D., "Ramazan D., pazarda bizle kavga edip, tüfekle ateş etti" dedi. Yaralı Şeyma Onar'ın eşi Ayhan Onar ise "Olay aniden oldu, birisi ateş etti. O da eşime geldi" diye konuştu.