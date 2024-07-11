Pazarcı köylülere büyük ayıp

Antalya'da Alanya Belediye Başkanı CHP'li Osman Tarık Özçelik büyük bir ayıba imza attı. Cuma pazarındaki yeni yapılan kapalı pazar binasını 'ucube' olarak nitelendiren Başkan Özçelik, köylü esnafını pazar için çekilen kurada devre dışı bıraktı. Belediyenin, kırsal bölgelerde yetiştirdikleri ürünleri vatandaşa taze ve ucuza satan 140 köylü esnafını pazar için çekilen kuraya dahil etmemesi tepkilere neden oldu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Köylü milletin efendisidir. Cuma pazarımız için kura çekimimizi gerçekleştirdik. Çekilen kurada pazar yeri çıkan üreticilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kura dışında kalan 75 yaşındaki teyzemizi, engelli olmasına rağmen üreten amcamızı ve yüreği tertemiz 140 çiftçi pazarcımızın kura dışında bırakılmasına sebebiyet verenleri vicdani sorumluluğa davet ediyor ve üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorum" dedi.