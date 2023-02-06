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Giriş Tarihi: 6.2.2023 19:50 Son Güncelleme: 6.2.2023 20:09

Pazarcık'ta 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. O anlar böyle görüntülendi.

İHA
Pazarcık’ta 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye seferber oldu. Enkaz bölgelerinden kurtarma görüntüleri geliyor.

SES GELİNCE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MORAL VERMEYE ÇALIŞTILAR

14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma'ya moral vermeye çalıştı.

UMUDUN GÖRÜNTÜSÜ!

Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı | Video


Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı'nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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Pazarcık'ta 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı
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