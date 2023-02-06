Pazarcık’ta 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı

MORAL VERMEYE ÇALIŞTILAR

14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma'ya moral vermeye çalıştı.