Pazarcık’ta 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye seferber oldu. Enkaz bölgelerinden kurtarma görüntüleri geliyor.
SES GELİNCE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
UMUDUN GÖRÜNTÜSÜ!
Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı | Video
Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı'nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.