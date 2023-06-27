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Giriş Tarihi: 27.6.2023 13:14

Pazarcıyı demir çubukla öldürdü: Sebebi dehşete düşürdü!

Kocaeli'nde 5 gün önce cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısıTuanay Çetin (22), para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya’dan olumsuz yanıt alınca çıldırdı...

DHA
Pazarcıyı demir çubukla öldürdü: Sebebi dehşete düşürdü!

Korkunç olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Tuanay Çetin, tezgah kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya'nın yanına gidip para istedi. Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya'nın başına demir çubukla vurdu.

5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı. Çevre esnafın bildirmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birol Şakir Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis tarafından metruk bir binada uyurken bulunan Tuanay Çetin gözaltına alındı.

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Pazarcıyı demir çubukla öldürdü: Sebebi dehşete düşürdü!
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