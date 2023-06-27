Pazarcıyı demir çubukla öldürdü: Sebebi dehşete düşürdü!

5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı. Çevre esnafın bildirmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birol Şakir Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis tarafından metruk bir binada uyurken bulunan Tuanay Çetin gözaltına alındı.