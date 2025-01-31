Pazar’da anız ile başlayan yangın ormana sıçradı: “15 dönüm alan zarar gördü”

Önceki gün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde anız yangınının ormana sıçraması üzerine yapılan müdahale ile 15 dönüm arazı zarar gördü.
Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde bir vatandaşın bahçesinde temizlik sonrası arazide anızları yakması sonucu rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Arazinin zor koşulları nedeniyle yangın 8 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Gün ağırınca yangının boyutu ortaya çıktı. 15 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.