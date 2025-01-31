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Giriş Tarihi: 31.1.2025 11:39 Son Güncelleme: 31.1.2025 11:41

Pazar’da anız ile başlayan yangın ormana sıçradı: “15 dönüm alan zarar gördü”

Rize’nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün akşam saatlerinde bir vatandaşın anız, bahçe temizliği yaparken yaktığı ateş sonucu  başlayan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Pazar’da anız ile başlayan yangın ormana sıçradı: 15 dönüm alan zarar gördü

Önceki gün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde anız yangınının ormana sıçraması üzerine yapılan müdahale ile 15 dönüm arazı zarar gördü.

Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde bir vatandaşın bahçesinde temizlik sonrası arazide anızları yakması sonucu rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Arazinin zor koşulları nedeniyle yangın 8 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Gün ağırınca yangının boyutu ortaya çıktı. 15 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pazar’da anız ile başlayan yangın ormana sıçradı: “15 dönüm alan zarar gördü”
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