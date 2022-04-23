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Giriş Tarihi: 23.4.2022 11:25

Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı

İstanbul Şişli’de bir pazarda alışverişe giden kadının yanına yanaşıp kalabalıktan faydalanarak cep telefonunu çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Şişli'de polise başvuran S.B. adlı kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. S.B., cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söylerken polis çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi.Görüntülerde pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşan şüphelinin sözde alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü.

Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı. Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı
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