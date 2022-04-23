Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı

Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı. Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.