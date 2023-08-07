Peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı

PEÇETELERE EMDİRİLMİŞ 50 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Narkotik ekipleri üç ayrı araçta yaptığı aramada, 50 milyon TL değerinde olduğu tespit edilen, 89 adet 40×40 cm, 2 adet 20×40 cm ve 2 adet 10×40 cm olmak üzere peçetelere emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.