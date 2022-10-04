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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:54 Son Güncelleme: 4.10.2022 12:24

Pedallar kalp sağlığı için atıldı!

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından “Dünya Kalp Günü” kapsamında “Sağlık İçin Hareketi Seçin” sloganı ile bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pedallar kalp sağlığı için atıldı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Park 75'ten başlayıp, Sur İlçesindeki tarihi Keçi burcunda son bulan bisiklet turuna katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bisiklet sürülmesinin hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından önemine değindi. Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için her yıl kutlanan "Dünya Kalp Günü" etkinlikleri çerçevesinde Kayapınar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Sağlık İçin Hareketi Seçin" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Park 75'te gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, daha sonra kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aralarında Tigris Bisiklet ve Özel sporcular kulübü sporcularının da bulunduğu 400 bisikletçinin katıldığı 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bisiklet turunun startını verdi. Karaman, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değinerek, "Bisiklet sürülmesi hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Çünkü kalbin işlevi çok fazla. Stresten uzak olmamız gerek. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tavsiye ediyoruz" dedi.

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Pedallar kalp sağlığı için atıldı!
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