Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Emsal Tekir, Emine Kürkçü ve gelini Zehra Kürkçü, her yıl ekim ayında kışa hazırlık için kolları sıvıyorlar. Pekmez başta olmak üzere mantı, erişte, nişasta ve turşu gibi kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlayan ev hanımları hem yaptıklarıyla aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de kültür alışverişinde bulunarak dayanışma örneği sergiliyorlar.

KABAK VE ÜZÜMÜN PEKMEZ HALİ

Geleneksel üzüm pekmezinin yanı sıra kabağında pekmezini yaparak damaklara yeni bir tat ve lezzet katan ev hanımları kabak pekmezinin tarifini SABAH'a anlattılar.

Üzüm pekmezine göre zor ve meşakkatli bir süreçten geçen kabak pekmezi için günler öncesinden hazırlık yaptıklarını belirten Zehra Kürkçü; "Öncelikle bağdan üzümlerimizi hasat edip getirdikten sonra şıradan adını verdiğimiz yerde eziyoruz. Çıkan şırayı pekmez toprağıyla karıştırıp bir gece bekletiyoruz. Buna da ham tutma diyoruz. Dinlendirdikten sonra durulan şırayı kıl torbalarda süzüyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Pekmezin MasterChef'leri: Kabak, patlıcan, domates ve armudun pekmezini yaptılar

Kürkçü; "Erciyes'in eteklerinde yetişen kabakları da önce soyuyoruz sonra doğrayıp kirece yatırıyoruz. Bir gece kireçte kalıyor. Pekmez kaynayıp kirini köpüğünü atınca kabağı kazana atıyoruz. Kabak pekmezi 2 saat kabağı atmadan önce 4 saatte kabağı ekledikten sonra olmak üzere toplamda 6 saatlik bir kaynatma sürecinden geçiyor ve pekmez tüketilmeye hazır hale geliyor." dedi.

"ARMUT, DOMATES VE PATLICANIN DA PEKMEZİNİ YAPIYORUZ"

Kabağın yanı sıra patlıcan ve domatesinde pekmezini yaptıklarını belirten Emsal Tekir ise; "Bu yıl bağlarımızdan çok güzel ürün kaldırdık. Yaklaşık 2 ton ürünümüz çıktı. Sulanan bağların aksine kıraç bağlarımızdan aldığımız üzümlerin daha çok pekmezi çıkıyor. Bu üzümlerle her yıl kışa hazırlık için pekmez kaynatırız." ifadelerini kullandı.

Üzüm pekmezinin yanında Develi bölgesine özgü domates, patlıcan ve kabak pekmezi de yaptıklarını belirten Tekir; "Bu lezzetler damaklarda farklı bir lezzet bırakıyor. Burada mahallemizin yaşlılarından da destek alıyoruz. Emine Kürkçü teyzemiz bizi birçok konuda yönlendiriyor. Onun tecrübeleri yaptığımız pekmezlere lezzet olarak yansıyor. 15 gündür pekmez kaynatıyoruz ve 500 kiloya yakın pekmez ürettik. Eğer isteyenler olursa bu pekmezleri satıp aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.