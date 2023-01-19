Pelin Sezer’i bu yüzden öldürmüş: Katilden korkunç itiraf!

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davraıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. Daha sonra Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddetim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.