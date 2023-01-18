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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Pelin’i ‘babam’ dediği kişi öldürdü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Pelin’i ‘babam’ dediği kişi öldürdü
İSTANBUL'DAN bir hafta önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gelen Pelin Sezer (28), imam nikâhlı eşim dediği Ş.T. ile kiralık bir ev tuttu. Evin kiralanması sırasında çiftin yanlarında Sezer'in ev sahibine "Babam" diyerek tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi (65) de vardı. Bir hafta sonra Sezer'e ulaşamayan Ş.T. ev sahibine giderek durumu anlattı. Yedek anahtarı alarak kiraladıkları eve giden Ş.T. Sezer'i kanlar içinde ölü buldu. Polis yaptığı araştırma sonunda İstanbul'a kaçtığı belirlenen katil zanlısının, Sezer'in ev sahibine "Babam" diye tanıttığı Okulevi olduğunu tespit etti. İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi.

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Pelin’i ‘babam’ dediği kişi öldürdü
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