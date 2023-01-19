Pelin’in katilinden kan donduran itiraf

İstanbul'dan geldiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Pelin Sezer'i (28) 11 kurşunla öldüren Mehmet Mehdi Okulevi (66), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlı emniyetteki ifadesinde ise 12 çocuğu olduğunu ve eşinden boşandığını anlatarak, "Pelin ile evlenecektik. İlk buluşmamızda yaşının küçük olduğunu görünce vazgeçtim. Çünkü çocuklarımın yaşındaydı. Ardından, 'Bize babalık yap' dedi. Ben de kabul ettim. Olay günü ise altın yüzük ve para istedi. Kabul etmeyince tartıştık. Bıçakla saldırınca, silahı çıkarıp ateş ettim" dedi. Muharrem DOĞANTEZ/SABAH