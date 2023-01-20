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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Pelin’in son mesajı: Ev arkadaşı arıyorum

Malta’da alkollü bir kişinin aracıyla ezip kafasına taşla vurarak öldürdüğü Pelin Kaya’nın sosyal medyadan paylaştığı “Ev arkadaşı arıyorum” mesajı okuyanları duygulandırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pelin’in son mesajı: Ev arkadaşı arıyorum
Malta'da kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Pelin Kaya'nın (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ünlü bir mobilya mağazasında iç mimar olarak çalışan Kaya'yı, doğum gününü kutladığı restorana aracıyla girip ezen ve taşla saldırarak ölümüne neden olan Malta ve Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı. Polis, Kaya ile Camilleri'nin daha önceden birbirini tanımadığını bildirdi.



Gözaltındaki Camilleri'nin 4 Ocak'ta hırsızlık yapmak ve denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen serbest bırakıldığı öğrenildi. Kaya'nın son paylaşımı ise yürekleri burktu. Kaya, Malta'daki oda ve oda arkadaşı aranan bir sayfaya 8 Ocak'ta yazdığı mesajda, "Merhaba, kadın ev arkadaşı arıyorum. Gzira'da yaşıyorum. Dairede 2 yatak odası ve ortak banyo var. Şubat ayının ortası gibi müsait olacak. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin" ifadelerini paylaştı.



İstanbul'da yaşayan aile acı haberle yıkıldı. Kaya'nın ablası cenaze işlemleri için Malta'ya gitti. 2 hafta sürmesi beklenen otopsinin ardından cenaze İstanbul'a getirilecek. Kaya'nın iş arkadaşları sosyal medyadan "Geçtiğimiz yıl ekibimizin bir parçası olan Pelin, hepimizde asla unutulmayacak silinmez bir iz bıraktı" mesajı paylaştı.

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Pelin’in son mesajı: Ev arkadaşı arıyorum
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