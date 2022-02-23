İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi'nde "Tirbuşon" lakaplı bir kişinin bir başka suç ortağı ile kısasa "MET" adı verilen Metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin satışını yaptığını tespit etti.

Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon | Video

Takibe alınan iki şüpheli Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde gözaltına alındı. "Tirbuşon" lakaplı A.K. (34) ve B.H. (23) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; peluş bir oyuncağın içerisine gizlenmiş halde 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.