Haberler Yaşam Haberleri Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon
Giriş Tarihi: 23.2.2022 10:07 Son Güncelleme: 23.2.2022 10:25

Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon

İstanbul’da “Tirbuşon” kod adlı uyuşturucu satıcısı yakalandı. Peluş oyuncağın içerisine gizlenmiş halde kısasa “MET” adı verilen 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi'nde "Tirbuşon" lakaplı bir kişinin bir başka suç ortağı ile kısasa "MET" adı verilen Metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin satışını yaptığını tespit etti.

Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon | Video

Takibe alınan iki şüpheli Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde gözaltına alındı. "Tirbuşon" lakaplı A.K. (34) ve B.H. (23) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; peluş bir oyuncağın içerisine gizlenmiş halde 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Peluş oyuncaktan 850 gram “MET” çıktı! Kod adı Tirbuşon
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