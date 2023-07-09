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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Peluşmatikten hırsızlık dolandırıcılığa döndü

İstanbul’da iki arkadaş 1 lira atılarak çalışan oyun makinesinden cep telefonu kazanmak istedi. Başarılı olamayınca camı kırıp telefonu alarak kaçtı. Yakalanan 2 genç “Kutu sabitti” derken büfe sahibi cep telefonu kutusunun boş olduğunu söyleyince dolandırıcılıktan hakkında soruşturma başlatıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Peluşmatikten hırsızlık dolandırıcılığa döndü
İstanbul Pendik'teki bir büfede, 1 lira atılarak başta peluş oyuncak olmak üzere çeşitli oyuncakların da verildiği oyun makinelerinden, cep telefonu kazanmak isteyen iki arkadaş hırslarının kurbanı oldu.



29 Nisan akşamı 20 yaşındaki Ahmet E. ve Hasan K., büfedeki makinedeki telefonu kazanmak için çok uğraştı ancak başarılı olamadı. Makinenin camını aralayıp kıran ve cep telefonu alan iki arkadaş kaçmaya başladı. Ancak hırsızlık anonsuyla yakalandı. Hırsızlık suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki arkadaşın ifadesini aldı. Hasan K., "Kazandım ancak sabitlenmişti ve makine bana onu vermedi. Camı biraz kırıktı, telefonu düşürmek için uğraştığım anda cam kırıldı. Büfeden ses gelince korkup telefonu da alıp arkadaşımla kaçtım. Pişmanım" dedi.



BOŞ KUTU KOYMUŞ
Emniyet büfe sahibi Sedat Ş.'nin "mağdur" olarak ifadesini aldı. Makinenin kırık camı nedeniyle 3 bin lira zarar ettiğini söyleyen büfe sahibi aslında kendisini şüpheli yapacak bir ifade verdi. "Çalınan telefon kutusu boştu" dedi. Bu ifadenin ardından savcılık, hediye kazanılsa dahi kutunun boş olması nedeniyle telefonun alınamayacağını ve bu durumun da "dolandırıcılık" suçunu oluşturduğunu belirtti. Büfe sahibinin şüpheli olarak ifadesinin alınmasına karar verdi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Peluşmatikten hırsızlık dolandırıcılığa döndü
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