Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Tim Komutanı Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç'in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu. Ürek, şunları paylaştı: "Pençe Harekatı'nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Şehit Güvenli Korucusu için 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Düzenlenen törene Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şehidin akrabalar ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit cenazesinin alana getirilmesinin ardından özgeçmişi ve dualar okundu. Daha sonra şehidin cenazesi Ambulansa ile toprağa verilmek üzere Uludere İlçesine bağlı Gülyazı köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

Defin işleminin ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin, şehidin akrabalarına Türk Bayrağı verdi. Vali Bilgin daha sonra şehidin taziyesine katıldı.