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Giriş Tarihi: 13.1.2024 13:30 Son Güncelleme: 13.1.2024 15:24

Pençe Kilit bölgesinde yaralanan Mutlu Üsteğmen’den iyi haber

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerin şehit olduğu üs bölgesine yaralanan ve tedaviye alınan Köyceğizli Piyade Üsteğmen Mutlu Duran’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Pençe Kilit bölgesinde yaralanan Mutlu Üsteğmen’den iyi haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu ve 20 teröristin etkisiz hale getirildi. Çatışmada, Muğla Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesinden İksan Duran'ın oğlu Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın yaralandığı öğrenildi.

Saldırı esnasında şarapnel parçalarına maruz kalan Duran, Van 100. Yıl Hastanesinde tedaviye alındı. Nişanlı olan Duran'ın, ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu ifade edildi. Duran'ın ailesi ve nişanlısının Van'a gittiği öğrenildi.

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Pençe Kilit bölgesinde yaralanan Mutlu Üsteğmen’den iyi haber
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