Pençe Kilit bölgesinde yaralanan Mutlu Üsteğmen’den iyi haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu ve 20 teröristin etkisiz hale getirildi. Çatışmada, Muğla Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesinden İksan Duran'ın oğlu Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın yaralandığı öğrenildi.
Saldırı esnasında şarapnel parçalarına maruz kalan Duran, Van 100. Yıl Hastanesinde tedaviye alındı. Nişanlı olan Duran'ın, ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu ifade edildi. Duran'ın ailesi ve nişanlısının Van'a gittiği öğrenildi.