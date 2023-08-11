Haberler Yaşam Haberleri Şehit Fatih Uğur Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.8.2023 16:38 Son Güncelleme: 11.8.2023 17:33

Şehit Fatih Uğur Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Altınbaş'ın polis memuru olan babasının da 2012 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şehit Fatih Uğur Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale şehit düştü.

Bölgede operasyonların devam ettiği açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz " ifadelerine yer verildi.

AİLEYE HABER VERİLDİ

Elazığ'da yaşayan anne Tülay Altınbaş'a şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.

BABASI GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına kondu. Şehidin naaşı memleketi Ankara'nın Balâ ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınınan cenaze namazının ardından askeri törenle 2012 yılında şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın yanına defnedildi.

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Şehit Fatih Uğur Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı
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