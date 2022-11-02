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Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:37

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. 500'den fazla mağara ve sığınak ele geçirildi, 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi. Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle düştüğü durum teröristler arasındaki telsiz konuşmaları ile teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

İHA
Pençe-Kilit Operasyonu’nda 400’den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgedeki teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralara giren, bölgeyi adım adım tarayan Mehmetçiğin çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmesi, örgütte paniğe neden oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DÜŞTÜĞÜ DURUM TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle düştüğü durum teröristler arasındaki telsiz konuşmaları ile teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

"ASLA TESLİM OLMAYIN" TALİMATI

Edinilen bilgiye göre, köşeye sıkışan teröristlerin teslim olacaklarına yönelik sözleri üzerine PKK/KCK terör örgütünün sözde elebaşları teröristlere "Asla teslim olmayın" talimatı verdi. Güvenlik kaynakları, başarıyla yürütülen operasyon neticesinde çok sayıda elemanını ve malzemeyi kaybeden terör örgütünün zor durumda olduğunu, malzeme temininde güçlük yaşadığını, örgütten kaçışların ve elebaşlara isyanların artarak devam ettiğini belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 400'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken, 500'den fazla mağara ve sığınak ele geçirildi, 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
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