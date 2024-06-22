Pençe-Kilit şehidi Astsubay Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz (25) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 gün önce arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüsünde söylediği "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" şeklindeki vasiyeti ise anında karşılık buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin cenazesini Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehit Mehmet Ali Horoz'un cenazesi uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile, şehidine 'Vatan sağ olsun' diyerek asker selamı verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Şehidin naşı cenaze namazı için Abdulhamit Han Vamii'ne getirildi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ile 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile protokolü ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit Mehmet Ali Horoz, kılınan cenaze namazının ardından Kahramanmaraş şehitliğinde toprağa verildi.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ TDV YERİNE GETİRECEK

Şehit Astsubay Mehmet Ali Horoz'un 3 gün önce arkadaşları tarafından çekilen videosundaki vasiyeti ise yürekleri burkmuştu. Şehit Horoz vasiyetinde "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" dedi. Şehirdin bu vasiyeti kısa sürede karşılık buldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak şehrin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi. Erbaş açıklamasında şu ifadelere verdi; "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" şeklindeki vasiyetini bizler Türkiye Diyanet Vakfı olarak yerine getireceğiz. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor"