Pençe-Kilit şehidi Buğra Çalgay’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Çalgay'ın hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan kütüphanenin açılışı Yüksekova Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, şehidin babası Çetin Çalgay, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende, Şehit Buğra Çalgay'ın özgeçmişi ve kahramanlığı bir kez daha anılarak ailesine ve tüm sevenlerine minnet duyguları ifade edildi. Açılan kütüphane, hem öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak hem de şehidin ismini yaşatacak bir mekan olarak öğrencilere hizmet verecek.

'NE MUTLU Kİ ŞEHİT BABASIYIM'

Açılışta konuşan Şehit Babası Çetin Çalgay, 'Duygularımı şuan tarif etmem imkansız. Emeği geçen sayın kaymakamımız, kuvvet komutanlarımız, asker arkadaşları, öğretmenlerimize, okul müdürümüze ve herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur bize yeterli, oğlumun isminin yaşayacağını bilmem çok büyük bir gurur benim için. Kelimelerle kendimi ifade edemiyorum. Ne mutlu ki bu topraklarda doğdum, ne mutlu ki Müslümanım, ne mutlu ki böyle askerlere sahibiz, ne mutlu ki bir şehit babasıyım' ifadelerini kullandı.