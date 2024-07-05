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Giriş Tarihi: 5.7.2024 13:59 Son Güncelleme: 5.7.2024 14:00

Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar’ın (33) cenazesi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Kararlılık Operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

6 yılık asker, evli ve 2 çocuk babası şehit Acar'ın naaşı önce Ereğli ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ulu Camiine getirildi.

Buradaki cenaze namazına şehidin ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, sivil ve askeri yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından şehit Acar'ın cenazesi Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde toprağa verildi.

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Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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