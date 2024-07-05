Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Kararlılık Operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

6 yılık asker, evli ve 2 çocuk babası şehit Acar'ın naaşı önce Ereğli ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ulu Camiine getirildi.

Buradaki cenaze namazına şehidin ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, sivil ve askeri yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından şehit Acar'ın cenazesi Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde toprağa verildi.