Pençe-Kilit şehidinden duygulandıran soru: "Teyemmümle namaz kılıyoruz imkanlar kısıtlı bişey olmaz dimi"

Hafızlık da yapan Taşçı yine kendisi gibi hafız olan bir arkadaşına attğı mesajda "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü" diye yazdı. Şehidin arkadaşına attığı o mesaj sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Şehidin kendi sosyal medya hesabı twitterdan paylaştığı bi mesaj da yürekli dağladı. Şehit Taşçı araziden bir fotoğrafını paylaşarak altına da ''Şehadet nasip et bana da Allah'ım. Amin'' diye yazdı.







Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Taşçı 4 çocuk babasıydı.





DUALARLA SON YOLCUKLARINA UĞURLANDILAR

Şehit Uzman Çavuş Serkan Taşçı'nın naaşı, Askeri Uçakla Bursa'ya getirildi. Kortej eşliğinde alınan Şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere baba ocağına oradan da Bursa İl Müftülüğü Cami'inin önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'na götürüldü.

Omuzlar üzerinde taşınan Taşçı'nın naaşı dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.







