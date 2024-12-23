‘Pencere bandı’ davalık oldu

Ev gereçleri ve ısıtma sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, kendi adına tescilli 'Kendinden yapışkanlı ısı yalıtım süngeri pencere bandı' adlı ürününün taklidini satanlara savaş açtı. Firma, tescilli pencere bantlarının benzerlerini firma adını kullanarak e-ticaret sitesinde sattığını tespit ettiği Azam K.'den şikâyetçi oldu. Savcılık ifadesinde ürünün bilgisi dışında satışa konulduğunu söyleyen Azam K. ürünün başkasına ait olduğunu fark edince satıştan kaldırdıklarını iddia etti. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise Azam K.'nın ele geçirilen 'yalıtım amaçlı bant ürünlerini', şikâyetçi marka adı altında satışa sunduğunu ve gerçek marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu belirledi. Şüphelinin tescilli marka sahibinin iznini almaksızın orijinal olmayan ürünleri satarak/satışa sunarak üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak tarafların uzlaşama sağlayamaması üzerine Azam K.'ya 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.