Pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

Adana'da 60 yaşındaki Hayriye Aten, duyduğu silah sesleri üzerine pencereden bakarken gözünden vuruldu. 5 çocuk annesi kadının gözünün içerisinde bulunan saçma doktorlar tarafından ameliyatla alınacak. Eşinin magandalar tarafından yaralandığı olay anını anlatan Sait Aten, "Evde oturuyorduk. Daha yatmamıştık. Silah sesleri duyduk. Eşim pencerenin camını açıp dışarı baktığı an gözünden vuruldu. Evin önündeki parkta sürekli ateş ediliyor. Bu sefer bizim başımıza geldi" dedi.

PENCEREDEN BAKTI…

Olay merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 3721 Sokak 71 numaralı evde saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil içinden tüfekle havaya ateş edildi. O sırada evinde olan Hayriye Aten, pencereyi açarak dışarı doğru bakınca gözünden vuruldu. Kanlar içinde kalan 5 çocuk annesi kadın, eşi ve oğlu tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk yapılan muayenede kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve gözünün içinde bulunan cismin saçma olduğu değerlendirildi. Hayriye Aten'in bugün ameliyata alınacağını öğrenildi.

"HER YER KAN İÇİNDEYDİ"

Eşinin magandalar tarafından vurulduğu anda birlikte televizyon izlediklerini söyleyen 62 yaşındaki Sait Aten, "Daha yatmamıştık. Televizyon izliyorduk. Dışarıdan aralıklı olarak silah sesleri geldi. Hayriye'de pencereyi açıp, dışarı baktı. Sonra birden 'Vuruldum' diye bağırdı. Yanına gittiğimde eliyle gözünü tutuyordu, her yer kan içindeydi. Önce ambulansı aradık ancak kanaması fazla olunca otomobille hastaneye götürdük. Şu anda çok ağrısı var ve ameliyata alınmasını bekliyoruz. Burada havaya çok ateş açıyorlar" diye olay anını anlattı. Polis, zanlıların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.