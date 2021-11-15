Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çocuğun düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Çocuğun babası O.K. de çocuğunun ardından Konya'ya giderken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.