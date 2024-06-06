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Giriş Tarihi: 6.6.2024 09:08 Son Güncelleme: 6.6.2024 09:30

Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 5. Katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinden annesiyle birlikte İlkadım ilçesindeki babaannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden aşağı düştü. Düşerken önce yol kenarında bulunan ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü.

Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
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