Haberler Yaşam Haberleri Pencereden düşen Furkan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.8.2023

Pencereden düşen Furkan hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pencereden düşen Furkan hayatını kaybetti
Şişli'de havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden düşen 3.5 yaşındaki Furkan Bardakçı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Feriköy Cinderesi Caddesi Çeşme Sokak'ta oturan Taner Bardakçı, cumartesi saat 08.00 sıralarında salonda oğlu ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı. Pencere kenarındaki koltuğa çıkan Furkan da pervaza tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Bu sırada yeni doğmuş bebeğine emziren anne, gürültüyü duyarak salona geldi. Oğlunu göremeyen anne, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı. Eşinin feryatlarıyla uyanarak sokağa fırlayan ve yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan Taner Bardakçı, gözyaşlarına boğuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti!
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform dönemini başlattık
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Gereği yapılacak!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu AK Parti’nin hizmetlerine sarıldı
İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! Lice'de terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe
Bakan Ersoy'dan "Görevimiz Tehlike" açıklaması: Biri densizlik yaptığı diye her şey bir anda iptal olmaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Pencereden düşen Furkan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA