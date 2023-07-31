Pencereden düşen Furkan hayatını kaybetti

Şişli'de havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden düşen 3.5 yaşındaki Furkan Bardakçı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Feriköy Cinderesi Caddesi Çeşme Sokak'ta oturan Taner Bardakçı, cumartesi saat 08.00 sıralarında salonda oğlu ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı. Pencere kenarındaki koltuğa çıkan Furkan da pervaza tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Bu sırada yeni doğmuş bebeğine emziren anne, gürültüyü duyarak salona geldi. Oğlunu göremeyen anne, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı. Eşinin feryatlarıyla uyanarak sokağa fırlayan ve yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan Taner Bardakçı, gözyaşlarına boğuldu.