Pencereden düşerek ölen Nefes’in sevgilisi tutuklandı

Olay önceki gün gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nefes Balkan, evinde olduğu sırada sevgilisi Tunahan T. ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SEVGİLİSİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde bazı eşyaların zarar gördüğü, arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunahan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KESİM ÖLÜM OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANDI
Hayatını kaybeden Nefes Balkan memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi. Balkan'ın kesim ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.