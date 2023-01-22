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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Pencereye rastgele ateş edip sırtından vurdu

İzmir’de bir kişi husumetli olduğu Muhammed Mahluf’un evinin penceresine ateş etti. Kurşun, arkadaşlarıyla oyun oynayan Mahluf’un sırtına saplandı. Mahluf ölürken şüpheli E.D. gözaltına alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Pencereye rastgele ateş edip sırtından vurdu
İzmir'de evde bilgisayar oyunu oynayan genç, pencereden giren maganda kurşunu ile yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesinde önceki gün saat 23.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde bulunan evin ikinci katında 27 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Mahluf, arkadaşları ile birlikte evde bilgisiyar oyunu oynadığı sırada sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateş açtı.
Mahluf ve arkadaşlarının bulunduğu odadaki cama isabet eden kurşun, camı delerek Mahluf'un sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Mahluf kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, polis ekipleri kim ya da kimlerin ateş ettiğini bulmak ve kimliklerini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



ALACAK MESELESİ
Kameralardan ateş ettiği belirlenen şüpheli E.D. Buca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahmud Al Omar, arkadaşı Mahluf ile E.D.'nin inşatta birlikte çalıştığını ve aralarında alacak meselesinden dolayı husumet olduğunu ileri sürdü. Omar, E.D.'nin Mahluf ile telefonda konuştuktan sonra gelip pencerenin önünden eve ateş ettiğini öne sürdü. Öte yandan Mahluf'un cenazesi, işlemlerin ardından Suriye'nin Halep kentine gönderilecek.

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Pencereye rastgele ateş edip sırtından vurdu
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