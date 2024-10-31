SON DAKİKA! Pendik açıklarında kuru yük gemisinde yangın: 2 kişi öldü

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,"Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" denildi.