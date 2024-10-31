SON DAKİKA! Pendik açıklarında kuru yük gemisinde yangın: 2 kişi öldü

Son dakika... İstanbul'da Yalova'dan Bulgaristan'a gitmekte olan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinde Sedef Adası mevkiinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında iki kişinin öldüğü belirlendi. Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıktı. Sedef Adası mevkindeki yangına Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kıyı Emniyeti, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gemide yapılan kontrolde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gemide yapılan inceleme sonrasında cenazeler Kartal demir sahasında karaya çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,"Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" denildi.