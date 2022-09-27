Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? (Tavşantepe) Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman, hangi tarihte çalışmaya başlayacak - devreye alınacak?

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak olan Pendik - Sabiha Gökçen metrosu hizmete giriş tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında belli oldu. Açıklama sonrası detayları öğrenmek isteyenler "Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak, hangi tarihte çalışmaya başlayacak - devreye alınacak?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete giriş tarihi ve tüm detaylar şöyle;