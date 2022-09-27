Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? (Tavşantepe) Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman, hangi tarihte çalışmaya başlayacak - devreye alınacak?

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak olan Pendik - Sabiha Gökçen metrosu hizmete giriş tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında belli oldu. Açıklama sonrası detayları öğrenmek isteyenler "Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak, hangi tarihte çalışmaya başlayacak - devreye alınacak?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete giriş tarihi ve tüm detaylar şöyle;
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde Bakanlığın üstlendiği 7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu kapsamda özellikle Pendik'teki yoğun hareketliliğin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurguladı.
Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.
Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.
Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Kaynarca Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak."
Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na da raylı sistem bağlantısını sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, böylece konforu, güvenliği de artırmış olacaklarını vurguladı.