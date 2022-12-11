Pendik’e değer katan park hizmete girdi

Pendik Belediyesi, ilçeyi kullanılabilir yeşil ve spor alanlarıyla donatmaya devam ediyor. Son olarak Ahmet Yesevi Mahallesi'nde toplamda 5 bin 680 metrekarelik bir alanda inşa edilen park vatandaşın hizmetine sunuldu. Mahallenin en büyük parkı olan Kamber Sokak Parkı'nda oyun grupları, fitness aletleri, pergola, piknik masaları ve dinlenme alanları bulunuyor. Çocukların çok sevdiği halat salıncağın da yer aldığı park ağaçlandırılıyor.Parkın etrafı yürüyüş yoluyla çevrelenirken, yanına da bin 215 metrekare büyüklüğünde bir halı saha inşa edildi. Bölge sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Kamber Sokak Parkı'nın çevresi ise renkli boyalarla boyandı. Hem büyüklüğü hem de niteliğiyle park, bölgeye önemli bir değer katmış oldu. Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkla birlikte Pendik'te toplam park sayısı 211'e yükseldi.