Pendik’te 13 farklı noktada iftar veriliyor

Pendik Belediyesi; Ramazan ayı boyunca Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol'daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ne gelen okurlara da iftar verilirken Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.Aynı zamanda belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak.Pendik Belediyesi diğer yandan ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor. 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi'ne gidiliyor. Pendikliler, ramazan ayı boyunca kültür programlarına doyuyor. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam ramazana özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu'nun da katıldığı programlarla Pendik'te manevi atmosfer daha da şenleniyor.İftar yemeği verilen noktalar şöyle: Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Pendik Sahil Etkinlik Alanı (Çadır), Millet Bahçesi (Çadır), Esenyalı Dörtyol (Çadır), Kurtköy Kültür Sokağı (Çadır), Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi, Bademlik Gülbeden Cami, Dumlupınar Merkez Cami, Şeyhli Akşemsettin Cami, Orhangazi Merkez Cami, Velibaba Merkez Cami, Kemal Tahir Kütüphanesi, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi