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Giriş Tarihi: 5.2.2023 13:56 Son Güncelleme: 5.2.2023 13:56

Pendik'te araç bariyere çarptı! 1'i bebek 5 yaralı!

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Pendik’te araç bariyere çarptı! 1’i bebek 5 yaralı!

Feci kaza saat 10.30 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında meydana geldi. Yalova Armutlu'dan yola çıkarak İstanbul yönüne ilerleyen Hasan Hüseyin Kesmen yönetimindeki 34 AR 6940 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Kırgızistan uyruklu Dilshodakhon Orunbaeva (26), Müslima Ergashova(46), 9 yaşındaki Abdulaziz Ergashov ve 8 aylık Mustafa Ali Kesmen'i çıkardı. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanele kaldırıldı. Müslima Ergashova'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken araçlar tek şeritten ilerledi...

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Pendik'te araç bariyere çarptı! 1'i bebek 5 yaralı!
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