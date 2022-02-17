Pendik’te ayakları olmayan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti





YAŞLI ADAMIN AYAKLARI YOKTU

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipler de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Ahmet Uçar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Ahmet Uçar'ın iki ayaginin da olmadigi ve evde tek yasadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.