Pendik’te ayakları olmayan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti

Yangın, 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
84 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dairede inceleme yapan ekipler 84 yaşındaki Ahmet Uçar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
YAŞLI ADAMIN AYAKLARI YOKTU
Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipler de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Ahmet Uçar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Ahmet Uçar'ın iki ayaginin da olmadigi ve evde tek yasadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.