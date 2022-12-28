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Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:10

Pendik’te babasını ameliyat eden doktora saldırmıştı

Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aort damarı yırtılan yakınını 10 saat ameliyat eden kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin’e ameliyat sonrası bilgilendirme yaparken saldıran Lokman Akbaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, hem doktora saldıran, ölümle tehdit eden hem de hastanedeki EKG cihazına tekme atarak kıran şüpheli adamın 8 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’te babasını ameliyat eden doktora saldırmıştı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım günü 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğramıştı. Hasta yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada saldırıya uğrayan doktor, kaçarak güçlükle kurtulurken bıçaklı saldırgan Lokman Akbaş gözaltına alınmıştı. Şüpheli adam, adli makamlarca ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

ÖNCE VİDEOYA ÇEKMİŞ SONRA SALDIRMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede 30 Kasım günü doktor Yasin Güçtekin'in 10 saat süren ameliyatın ardından hasta yaknlarını çağırdığı, uzun uzun ameliyatı anlatırken hasta yakınlarının kendisini video çektiğini gördüğü, daha sonrasında odasına giderken hastanın oğlu olan Lokman Akbaş'ın 'Doktor' diyerek seslenmesiyle arkasına döndüğü anlatıldı.

DOKTOR KAÇTI, SALDIRGAN KOVALADI

Şüphelinin doktora omuz atarak içeri babasının yanına girmek istediğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli adamın ayrıca doktora 'Seni öldürürüm' şeklinde tehditler savurduğu ve elini arka cebine atarak bıçak çıkaracakmış gibi hareketler yaptığını kaydedildi. Ardından şüphelinin yan taraftaki EKG cihazına tekme atarak düşürdüğü, yine doktora doğru koşmaya başladığı, müşteki doktorun ise kaçarak uzaklaştığı ifade edildi.

8 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun altı çizilirken şüphelinin silah niteliğinde bir cisim kullandığının belirlenemediğini ancak kamu görevlisini yaralama girişiminde bulunduğu ancak çevredekilerin müdahalesiyle eylemi tamamlayamadığı açıklandı. Şüpheli Lokman Akbaş'ın 'Tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 8 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

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Pendik’te babasını ameliyat eden doktora saldırmıştı
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