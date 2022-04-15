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Giriş Tarihi: 15.4.2022 11:13

Pendik'te çocuğun ölümle oyunu

DHA
Pendik’te çocuğun ölümle oyunu

Pendik'te seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk ayağının kaymasıyla yere düşüp ölünden döndü. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Sülüntepe Mahallesi Yeni Şeyhli Mezarlığı önünde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yolculuk yapmaya başladı. Bir süre sonra ayağı kayan çocuk yere düştü. Aynı yönden gelen başka araçların altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayı görüntüleyen sürücü Mete Koç, "İşe giderken mezarlıkta su satan gençlerin araba arkasına asıldığını gördüm. Bende o sırada cep telefonumla görüntü çektim. Çektiğim sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Çocuk da yere düştü ama Allahtan bir şeyi yoktu, durumu da iyi. O anlar da bir korku vardı. İki şeritli yolda iki tarafı da doluydu. Çocuk düşünce kaza yapmadı, başına bir şey gelmedi." dedi.

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Pendik'te çocuğun ölümle oyunu
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