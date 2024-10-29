Pendik’te Cumhuriyetin 101. Yıl dönümünde 101 metrelik bayrakla yürüyüş

İstanbul Pendik'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanının 101. Yıl dönümü sebebiyle 101 metrelik bayrakla yürüyüş yapıldı. Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Mehmet Yıldız, "Cumhuriyet bir milletin kaderini kendi elleriyle çizme iradesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan cumhuriyetimiz, bizlere sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir inanç, bir azim, bir ilerleme ruhu miras bırakmıştır. Bu miras istiklalinden asla taviz vermeyen asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun destanıdır. Bu miras kahraman ve fedakar milletimize ilelebet pranga vurulamayacağının ispatıdır" dedi.

CUMHURİYETİN İLK YÜZYILINI GERİDE BIRAKTIK

Yıldız, "Bin yıldır bu coğrafyada var olan aziz milletimizin son Otuza dek bu topraklarda yaşayacağının tarihe altın harflerle kazınmasıdır. İstiklal Harbi'mizin neticesinde elde ettikleri başarılarla işgalci devletlere büyük bir hezimet yaşatan milletimiz muhteşem zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, efendiler, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Geçen bir asrı aşkın sürede cumhuriyetimiz birçok zorlukla karşılaştı. Ama her seferinde bir ve beraber kalarak daha da daha güçlenerek bu zorlukların üstesinden geldik. Bu bir asırlık süreçte edindiğimiz tecrübeler birlik ve beraberliğimiz bize geleceğe daha emin adımlarla ilerleme imkanı sunmaya devam edecek ve Ata'mızı haklı çıkaracaktır. Tüm kazanımlarıyla Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakırken şimdi hep birlikte şanlı mazimize yaraşır bir vizyonla Türkiye yüzyılına girmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

101 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Yapılan konuşmaların ardından ilçe protokolü ve vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve cumhuriyetin ilamnının101. Yıl dönümü sebebiyle 101 metrelik Türk bayrağı taşıyarak yürüyüş yaptı.