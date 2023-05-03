Pendik’te feci kaza: 1’i kalp hastası bebek 4 kişi yaralandı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Pendik Sahil Yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamete gitmekte olan Ömer Tunahan Demirci'nin kullandığı 61 AEV 857 plakalı otomobille, Hüseyin Tufan idaresindeki 77 BE 665 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 77 BE 665 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada refüje çarpan araçtaki 1'i kalp hastası bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri Sahilyolu'nun Tuzla istikametini yaklaşık yarım saat araç geçişine kapattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaların ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Hasarlı araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı...